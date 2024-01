Empoli-Milan, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Empoli affronta l’AC Milan il 7 gennaio 2024 allo Stadio Carlo Castellani, con il Milan che mira a continuare la sua recente forma positiva. Dopo aver battuto il Cagliari in Coppa Italia, il Milan, guidato da Stefano Pioli, è in cerca di punti per rimanere vicino ai rivali Inter e Juventus in campionato. L’Empoli, invece, lotta contro la retrocessione e cerca di trovare una scintilla offensiva dopo una serie di risultati negativi. La partita si preannuncia a favore del Milan, che non ha mai perso in Serie A allo Stadio Castellani, ma l’Empoli spera di sorprendere.