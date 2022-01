Empoli Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Ultima partita prima della sosta per Empoli e Roma che quindi non vogliono sbagliare per godersi qualche giorno di libertà. I toscani sono a 29 punti anche se la vittoria manca loro dalla sorprendente impresa di Napoli del mese di dicembre. La Roma, dal canto suo, ha vinto in campionato di misura contro il Cagliari e in coppa Italia contro il Lecce, ma la squadra di Mourinho è ben lontana dal mostrare quella continuità che il tecnico portoghese chiede ai suoi.

Empoli Roma, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham

Empoli Roma, i precedenti

In 13 precedenti in Toscana, la Roma ha vinto 7 volte, con 3 pareggi e 3 vittorie empolesi. L’ultima di queste risale alla stagione 06/07 quando l’Empoli prevalse di misura 1-0 con la rete di Nicola Pozzi. Nell’ultimo scontro, risalente alla stagione 18/19, furono i giallorossi a vincere per 0-2 con le marcature di Dzeko e Nzonzi.

Empoli Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN