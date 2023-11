4-3-2-1 per Andreazzoli. Ismajli, Luperto, con Cacace e Bereszynski, in difesa, davanti a Berisha. In mezzo al campo spazio a Fazzini, Ranocchia e Maleh, che dovrebbero avere la meglio su Marin e Grassi. In avanti, alle spalle di Caputo, spazio a Cambiaghi e Cancellieri, ma attenzione a Kovalenko, ancora in corsa per una maglia dal 1′. Ancora assente Baldanzi. In casa Sassuolo, invece, ballottaggio Bajrami–Thorstvedt; Enrique si riposiziona a centrocampo con Boloca. In avanti presenti i titolarissimi Berardi, Laurienté e Pinamonti.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Enrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.