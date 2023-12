“Il Bayern Monaco è una delle peggiori squadre che potessero capitare”. “Ma siamo qua con merito, lotteremo fino alla fine per dire la nostra“. Sono queste le parole di Enrico Lotito, figlio del Presidente a Mediaset.

Perché stiamo vedendo un’altra Lazio in campionato rispetto alla Champions? “In Serie A non stiamo andando bene, la squadra deve fare meglio per scalare le posizioni. In Europa invece le cose sono andate bene finora e cercheremo di ripeterci, anche se davanti abbiamo un avversario esperto di questa competizione”