Esonero Allegri, Criscitiello annuncia il nuovo allenatore della Juventus

Al termine della stagione sarà addio, esonero di Allegri e cambio alla guida della Juventus, ma chi sarà il nuovo allenatore dei bianconeri?

Juve, addio Allegri, ecco il nuovo allenatore

Michele Criscitiello, ai microfoni di SportItalia, annuncia il nuovo allenatore bianconero: “Sarà un mercato di rivoluzione (per la Juventus) che porterà a molti cambi tra i calciatori e in panchina arriverà Thiago Motta, nella fantasia di Giuntoli, che si è mosso con largo anticipo per beffare la concorrenza di altri grandi club. Con Motta c’è l’accordo su anni e numeri ma soprattutto su intesa di come allestire la squadra. Allegri andrà verso l’anno sabbatico o la risoluzione del contratto a pagamento. Aspettiamo qualche settimana e ne sapremo di più”.