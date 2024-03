Esonero Allegri, i numeri condannano l’allenatore della Juventus

Juventus, esonero di Allegri? Un nuovo scivolone all’Olimpico di Roma e una Juve che non sa più vincere. Numeri impietosi per i bianconeri e Allegri sul banco degli imputati. Tutte colpe dell’allenatore toscano? Forse l’avvio di stagione ricco di vittorie, anche al fotofinish, avevano illuso e avevano nascosto le lacune della rosa a disposizione dell’allenatore toscano.

Esonero Allegri, tutto rimandato a fine campionato

La classifica piange, il secondo posto sfumato a vantaggio del Milan e una Coppa Italia unica chance per salvare la stagione. Difficile al momento ipotizzare l’esonero di Allegri anticipato, non in linea con lo stile Juventus. A fine stagione l’addio sarà però a questo punto quasi obbligato, con Thiago Motta e Palladino sul taccuino dei dirigenti bianconeri passando per un clamoroso ritorno di Antonio Conte.