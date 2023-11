Serbia qualificata ai prossimi campionati europei. La nazionale di Stojković, avanti con Veljković, rimontata e sorpassata da una grande Bulgaria. I bulgari pareggiano con Rusen, al 59′, e vanno in vantaggio, esattamente dieci minuti dopo con Despodov. La Serbia, però, pareggia al minuto numero 82 grazia alla rete di Srđan Babić, difensore in forza allo Spartak Mosca.

La Serbia, tuttavia, non si salva da sola e vola in Germania grazie alla rimonta dell’Ungheria contro il Montenegro. Ospiti in vantaggio con Rubežić al 36′. L’Ungheria non ci sta e ribalta la gara con doppietta del capitano, Szoboszlai, e rete, nei minuti di recupero di Nagy. Dunque, la nazionale guidata di Rossi chiude il girone al comando con 18 punti, seguita dalla Serbia a 14. Fuori Montenegro, Lituania e Bulgaria.