Sfida chiave per il cammino della Serbia verso UEFA Euro 2024. La nazionale guidata da Dragan Stojković ospita la Bulgaria. Vlahovic e compagni obbligati a vincere per mantenere il secondo posto nel girone, momentaneamente a 13 punti, due di vantaggio sul Montenegro, terzo. Dall’altra parte, la Bulgaria, ultima a 3 punti, già fuori dai giochi. Il match, in programma domenica alle 15, sarà visibile su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, Kostic; Djuricic, Tadic; Mitrovic. CT. Stojković

BULGARIA (3-4-2-1): Naumov; Popov, Atanasov, Petkov, Nedyalkov; Gruev, Chochev, Krastev; Despodov, Delev, Ivanov. CT. Iliev