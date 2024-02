Europa League, Svilar e Zalewski regalano il passaggio del turno alla Roma | Feyenoord battuto ai calci di rigore

E’ una notte come tante, come altre, una come quelle passate da Josè Mourinho in panchina con di fronte il Feyenoord, avversario tanto amato quanto odiato dai tifosi giallorossi. Ma questa sarà tutta un’altra storia perchè è la nuova Roma di De Rossi, che arriva dagli ultimi risultati positivi fatti di mentalità e gioco. Non sarà facile perchè perchè il Feyenoord ha ritrovato fiducia e soprattutto titolari. Pronti al via e la Roma è subito sotto perchè al 5′ Gimenez dopo un batti e ribatti con la spalla deve solo spingere in porta e battere Svilar. Ed è subito in salita per i giallorossi, che però reagiscono al gol preso con Lukaku e Dybala. Non è finita però perchè al 15′ arriva la giocata del campione con Lorenzo Pellegrini, che da fuori scatena un bolide che si va a piazzare alla sinistra di Wellenreuther. 1-1 e palla al centro. Il gol del capitano giallorosso ha riaperto i giochi e soprattutto ha ridato fiducia alla squadra giallorossa che ora vuole vuole e soprattutto (deve) vincerla.

Termina così il primo tempo con molte occasioni sprecate dalla squadra giallorossa dopo la rete di Lorenzo Pellegrini. La ripresa ricomincia con il giusto piglio da parte dei capitolini che ci provano con un tiro di Dybala e che poi protestano per un presunto fallo su El Shaarawy non visto al Var. Spinge ancora la Roma manovrata sempre dal gioco di Paulo Dybala e dalle incursione di El Shaarawy, l’uomo più pericoloso insieme a Lorenzo Pellegrini. E proprio il capitano giallorosso al 71′ lascia il campo di gioco sostituito da Aouar. Altro cambio per Daniele De Rossi che sostituisce Lorente per Ndicka vista la brutta caduta del calciatore spagnolo. Termina così sull’1-1 il punteggio tra Roma e Feyenoord dopo i tempi regolamentari, con le due squadre vanno così oltre il 90′. Partita complicata quella dei giallorossi che durante i tempi supplementari sostituiscono El Sharaawy e Dybala al posto di Zalewski e Baldanzi, con De Rossi che tenta il tutto il tutto per tutto. Lukaku si sveglia all’ultimo e al 120′ ha una doppia occasione per portare in vantaggio i suoi anche se però il belga non è lucido sotto porta. Terminano così i calci di rigore, con le due squade che finiscono ai calci di rigore. E proprio dal dischetto è il belga a fallire con il secondo tiro così come Hancko che sbaglia dagli 11 metri. A regalare la qualificazione agli ottavi però ci pensano Svilar e Zalewski, che regalano alla Roma il passaggio del turno.

Calci di rigori:

Lukaku! Parato! Conclusione alla sinistra del portiere che intercetta

parte Ueda, spiazzato Svilar alla sua destra rasoterra

parte la Roma con Paredes, RETE! Bella conclusione potente e angolata alla destra del portiere

Grande parata su Hancko, bel tuffo alla sua destra!

ZALEWSKI!!!! Rete decisiva del 4-2 e la Roma passa il turno!

rete di Hartman, aveva intuito Svilar 3-2

3-1 Roma grazie a Aouar! Spiazzato il portiere

parata di Svilar sul tiro dello specialista Jahanbakhsh!!!! Grande balzo del portiere giallorosso sulla sua destra

tocca a Cristante, tiro a mezz’altezza a spiazzare Wellenreuther (2-1)