Europei, ultimo match per l’Italia

La Nazionale guidata da Roberto Mancini affronterà il Galles per l’ultimo match della fase a gironi di questi Europei. Dopo le prime due vittorie schiaccianti, contro Turchia e Svizzera, l’ultimo avversario è il Galles domenica 20 giugno. Il ct Azzurro parla in conferenza stampa degli obiettivi della sua Nazionale.

Europei, Mancini: “Vogliamo chiudere primi in classifica”

Con la qualificazione agli ottavi già raggiunta, adesso toccherà capire se l’Italia chiuderà prima in classifica o al secondo posto. In conferenza il ct: “Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo sempre fatto, essendo offensivi e facendo le cose al meglio. È una gara importante, vogliamo chiudere il girone in testa. Sappiamo che sarà ancora più difficile perché giocheremo alle 18 e farà ancora più caldo”.

In vista degli ottavi, che al di là del risultato si giocheranno sabato 26 giugno, vedremo un piccolo turnover. Mancini dichara: “Sarà la terza partita in dieci giorni, le prime sono state particolarmente dispendiose e c’è qualche giocatore stanco. Questa, probabilmente, è l’unica gara in cui possiamo fare qualche cambio, perché poi le altre saranno decisive. Ma sappiamo che il risultato non cambierà. Chiaramente Marco non ha la condizione fisica di chi ha sempre giocato, ma sopperisce con straordinarie qualità tecniche – continua il Mancio -. Sicuramente giocherà, vediamo se dall’inizio o subentrando. Federico può giocare in tutti i ruoli d’attacco, non da centravanti ma sicuramente anche da punta esterna, che è la sua posizione naturale”.