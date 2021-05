Europeo: Mancini lascia a casa Kean. Convocati 28 giocatori

In serata il Ct azzurro Roberto Mancini ha diramato la lista dei 28 giocatori pre-convocati per l’europeo. Entro la mezzanotte di martedì gli altri due tagli. Tra gli esclusi spicca il nome dell’attaccante del Psg Moise Kean che non ha convinto il commissario tecnico. Gli altri azzurri non convocati da Roberto mancini sono Cragno, Biraghi, Lazzari, Castrovilli, Grifo e Raspadori. Sempre martedì si uniranno al gruppo i vincenti della Champions League, Emerson Palmieri e Jorginho.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).