FA CUP: Sunderland-Newcastle, probabili formazioni e dove vederla

Derby del Tyne and Wear nel Terzo turno di FA Cup tra Sunderland e Newcastle. Esordio nella competizione per entrambi. Da una parte i The Black Cats, fuori al replay del Quarto turno nella passata edizione; dall’altra i Magpies, eliminati dallo Sheffield Wednesday al Terzo turno nella scorsa stagione. L’ultimo precedente allo Stadium of Light, risalente all’ottobre 2015, è terminato 3-2 per i padroni di casa. Il match, in programma sabato alle 13.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SUNDERLAND (4-2-3-1): Woodman; Seelt, O’Nien, Ballard, Hume; Ekwah, Neill; Roberts, Bellingham, Clarke; Aouchiche. All. Beale.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Botman, Schar, Livramento; Guimaraes, Miley, Longstaff; Gordon, Isak, Almiron. All. Howe.