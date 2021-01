Fantacalcio, consigli 19esima giornata Serie A: top e flop undici

Quale formazione schierare e quale invece è meglio evitare in vista della 19esima giornata di Serie A.

Top e flop undici a confronto

Giro di boa per la Serie A e anche per il Fantacalcio si tratta di una tappa estremamente importante. Il titolo di campione di inverno è un orgoglio da sventolare in faccia agli altri partecipanti e permette di assumere la giusta dose di consapevolezza in vista del rush finale.

Per questo non bisogna sbagliare nulla e prestare attenzione al minimo dettaglio. Eccetto Milan-Atalanta non ci sono scontri tra big e questo può facilitare non poco le scelte fermo restando che il calcio e soprattutto il fantacalcio sono scienze meramente inesatte.

Dunque ecco la top 11 che propone sportpaper.it per la 19esima giornata di Serie A con relative riserve:

TOP UNDICI (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Smalling, Acerbi, Biraghi, Castrovilli, Ramsey, Milinkovic Savic, Lukaku, Immobile, Cristiano Ronaldo.

PANCHINA: Buffon, Dragowski, Handanovic, Pau Lopez, Reina, Kumbulla, Radu, Glik, Danilo, Milenkovic, Bastoni, Izzo, Di Lorenzo, McKennie, Kulusevski, Lazzari, Mkhitaryan, Pobega, Barella, Zaccagni, Zielinski, Kurtic, Pessina, Castillejo, Callejon, Caicedo, Dzeko, Morata, Lozano, Petagna, Gyasi, Simeone, Lautaro Martinez, Vlahovic.

La flop undici della 19esima giornata di Serie A

Se per quanto concerne le scelte giuste sembra esserci abbondanza di scelta, non si può dire altrettanto per quanto riguarda i flop. Potenzialmente potrebbero uscire bonus da ogni match, per questo bisogna essere perspicaci nel capire chi invece può sbagliare e commettere degli errori da malus (che al fantacalcio non fanno per niente bene).

Ecco quindi la formazione sconsigliata per questa stagione con tanto di relativi panchinari anch’essi da non schierare:

FLOP UNIDICI (4-3-3): Skorupski, Tomiyasu, Rodrigo Becao, Chabot, Kalulu, Obiang, Vulic, Schouten, Kalinic, Palacio, Caputo.

PANCHINA: Cordaz, Perin, Sirigu, Provedel, Consigli, Terzi, Magallan, Danilo Larangeira, Calabria, Toloi, Ayhan, Busi, Samir, Masiello, Locatelli, Agoume, Linetty, Dabo, Svanberg, Zanellato, Hernani, Bakayoko, Mandragora, Lasagna, Defrel, Piccoli, Insigne, Iago Falque, Simy.