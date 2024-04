Felipe Anderson-Juventus, c’è l’accordo | Primo colpo dei bianconeri

Felipe Anderson è sempre più vicino alla Juventus. Nelle ultime ore della serata di ieri si è sparsa la notizia: i bianconeri hanno anticipato tutti e sono pronti a far firmare al brasiliano della Lazio un contratto di tre anni da 4 milioni di euro annui, bonus inclusi. Se l’indiscrezione fosse confermata, Felipe Anderson sarebbe il primo nuovo acquisto della Juventus.

Felipe Anderson ha scelto la Juventus, Lotito non ha voluto accontentarlo

A fargli posto, con ogni probabilità, Moise Kean. Nulla da fare dunque per Lotito, che non ha voluto cedere alle richieste del calciatore di 3,5 mln, quanti ne prendeva al West Ham, sua ex squadra prima del ritorno nella Capitale.