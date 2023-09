FIGC, possibile azione legale ai danni di Mancini

Le dimissioni di Mancini, ex CT della Nazionale, hanno sconvolto il mondo del calcio italiano.

Probabilmente non sapremo mai la verità, ma secondo quanto raccontato dall’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, sarebbe stata la Federazione a costringerlo ad abbandonare il suo incarico ad Agosto, per poi approdare in Arabia Saudita in veste di CT del paese mediorientale.

Gravina: “Stiamo valutando la possibilità di richiedere un risarcimento”

A renderlo noto è stato lo stesso presidente della FIGC durante il consiglio federale, commentando così la situazione: “Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un’ipotesi di richiesta di risarcimento. Il tema tornerà all’attenzione del consiglio dopo il parere di un professionista”