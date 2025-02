Fiorentina e Inter scendono in campo per il recupero della 14ª giornata di Serie A 2024-2025: la gara era stata sospesa al minuto 17 per il malore di Bove e si giocherà alle ore 20.45

Fiorentina e Inter scendono in campo per il recupero della 14ª giornata di Serie A 2024-2025 questo giovedì 6 febbraio 2025. La gara era stata sospesa al minuto 17 per il malore di Bove e si giocherà alle ore 20.45, con diretta TV e streaming su DAZN. Le squadre scenderanno in campo partendo dal risultato di 0-0 e potranno modificare le formazioni, tenendo conto dei giocatori in rosa presenti in quel determinato momento.

Fiorentina-Inter, dove vederla

Per i nerazzurri, guardando l’attuale classifica, è una sfida importantissima in chiave scudetto, per agganciare in vetta il Napoli di Antonio Conte. Per la viola, invece, l’occasione per ritrovare continuità dopo il successo interno con il Genoa.

Il recupero di Fiorentina-Inter andrà in scena oggi, giovedì 6 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

La gara verrà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le app mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Mandragora, Cataldi, Beltran; Gudmundsson, Kean. All. R. Palladino.

A disposizione: Terracciano, Parisi, Moreno, Harder, Adli, Richardson, Colpani, Caprini, Rubino, Martinelli.

Indisponibili: Bove, Fagioli, Folorunsho, Ndour, Pablo Marí, Zaniolo. Squalificati: -. Diffidati: Gosens, Mandragora.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, L. Martinez. All. S. Inzaghi.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Pavard, De Vrij, Darmian, Zielinski, Asllani, Frattesi, Dimarco, Arnautovic, Taremi.

Indisponibili: Correa, Di Gennaro. Squalificati: -. Diffidati: Bastoni.

Tra i viola i nuovi arrivi Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marì non potranno prendere parte al match. Non a disposizione per l’Inter Zalewski. Il motivo? Possono essere convocati solo quei calciatori che risultavano tesserati al 1° dicembre 2024.