Fiorentina-Milan, le scelte di Italiano e Pioli | Le formazioni

Fuori per squalifica l’ex Bonaventura, trequarti affidata a Beltran, con Nico Gonzalez e Sottil sulle fasce. In avanti c’è Belotti. Sciolto il dubbio a centrocampo per Pioli, dentro Bennacer e Reijnders. Attacco con Giroud, sostenuto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leão. Kjær non al meglio della condizione, in difesa, accanto a Tomori, torna Thiaw.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. All. Pioli.