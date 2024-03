Fiorentina-Milan, rossoneri per il secondo posto | Le probabili formazioni

Milan in campo a Firenze contro la Fiorentina di Italiano, la formazione dell’ex Pioli a caccia dei tre punti per confermarsi seconda forza del campionato. Tre punti per blindare il secondo posto e per tentare di evitare di arrivare al derby della Madonnina con la possibile vittoria dello scudetto da parte dell’Inter proprio nel testa a testa cittadino. Un Milan in ripresa chiamato alla vittoria, per la classifica e per prepararsi al meglio in vista dell’impegno in Europa League con la Roma

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.