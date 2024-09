Fiorentina-Monza, le ultimissime sulle formazioni

Si affrontano oggi alle 18:30 Fiorentina e Monza in una sfida delicata, tra due squadre che non hanno iniziato al meglio il proprio campionato. Due pareggi per la nuova Viola di Palladino, fresca di qualificazione in Conference League, e un pareggio e una sconfitta per il nuovo Monza di Nesta. Partita da ex per Palladino, che affronta la squadra che l’ha lanciato in Serie A. Palladino che sceglie ancora Kean in attacco, e ritrova Pongracic nei tre di difesa. Nesta si affida al tridente Maldini-Mota-Djuric.

Fiorentina-Monza, le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodô, Adli, Mandragora, Biraghi; Colpani, Kouamé; Kean. All. Palladino

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta