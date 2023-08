Fiorentina-Rapid Vienna, probabili formazioni e dove vederla

Dopo l’1-0 dell’andata, la Fiorentina è chiamare a ribaltare il risultato nonostante la partita rappresenti molte insidie ma non sia proibitiva. Italiano si affida ai titolari, con Nico Gonzalez e Nzola pronti a cercare i gol che servono ai viola per passare. Stesso 4-2-3-1 per Barisic, che avrà due risultati su 3.

Probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Arthur, N. Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Nzola. All. Italiano

Rapid Vienna (4-2-3-1): Hedl, Oswald, Querfeld, Hofmann, Auer, Kerschbaum, Sattlberger, Kühn, Seidl, Grüll, Mayulu. All. Barisic

Dove vederla:

La gara del Franchi sarà trasmessa su TV8 e Sky Sport.