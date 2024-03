Fiorentina-Roma, Llorente salva i giallorossi nel finale (2-2) | I viola sbagliano anche un rigore

Fiorentina-Roma, così come Bologna-Inter e Juventus-Atalanta è un’altra sfida che ci dirà tanto in chiave Champions League. Partono subito bene i giallorossi con un’occasione per Lukaku che però si fa parare il tiro da Terracciano. Al 18′ la Fiorentina sblocca la gara con Ranieri, che porta in vantaggio la squadra di Italiano con un colpo di testa su calcio d’angolo a pochi passi da Svilar. Male la squadra giallorossa nel primo tempo, soprattutto in difesa con De Rossi che toglie Mancini, che rischia più volte il secondo giallo, con Huijsen che prende il suo posto.

Fiorentina-Roma, poche occasioni per Dybala e Lukaku

Termina così il primo tempo con la Roma sotto di un gol. Giallorossi da rivedere anche se c’è tutto per recuperarla. Prima sostituzione anche per Italiano, dentro Ikoné e fuori Gonzalez. Sembra una Roma diversa quella della ripresa e al 59′ i giallorossi pareggiano i conti con Aouar, che di testa è bravo a sfruttare l’assist di Angelino. Ancora tante emozioni al Franchi però perchè la Fiorentina passa in vantaggio al 69′ con un batti e ribatti che favorisce Mandragora, che deve solo spingerla in porta e battere Svilar. La squadra di Italiano ha l’occasione ancora per chiuderla perchè ai viola viene assegnato un calcio di rigore con Svilar però che ipnotizza Biraghi. Sprint finale dei giallorossi con Pellegrini, entrato con Zalewski e Baldanzi con Llorente che trova un gran gol a pochi secondi dal fischio finale.

Fiorentina-Roma, il tabellino:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez (45’st Arthur), Mandragora (45’st Barak); Sottil (32’st Duncan), Bonaventura , Gonzalez (1’st Ikonè); Belotti (45’st Nzola). A disposizione: Vannucchi, Martinelli, Quarta, Parisi, Faraoni, Comuzzo, Dodo, Infantino, Castrovilli. Allenatore: Italiano

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (32’pt Huijsen), Llorente, N’Dicka; El Shaarawy (27’st Zalewski), Cristante, Paredes (34’st Pellegrini), Aouar, Angelino (34’st Spinazzola); Dybala (27’st Baldanzi), Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Bove, Azmoun, Karsdorp.Allenatore: De Rossi

Reti: 17’pt Ranieri (F), 13’st Aouar (R), 23’st Mandragora (F) Llorente 95′ st (R)

Ammoniti: Mancini (R), Paredes (R), Huijsen (R), Milenkovic (F), Bonaventuta (F), Baldanzi (R), Ndicka (R)

Note: 34’st Svilar para rigore a Biraghi

Recupero: 1’pt, 4’st