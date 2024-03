Roma, assalto all’Europa League sulle spalle di Lukaku

La vittoria di Monza ha certificato il periodo più che positivo della Roma di Daniele De Rossi, da quando il tecnico di Ostia ha sostituito Mourinho alla guida della squadra. Nelle 9 partite giocate dall’arrivo di De Rossi, la Roma ha ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi (che hanno portato, ai rigori, il passaggio del turno di Europa League contro il Feyenoord) e una sola sconfitta, contro l’ingiocabile Inter.

Oltre alla rincorsa Champions in campionato, resa più difficile dalla grandissima stagione del Bologna che continua a volare, i giallorossi sono ancora impegnati in Europa League e affronteranno giovedì alle 18:45 il Brighton di De Zerbi negli ottavi di finale della competizione. La speranza di De Rossi è quella di ripetere l’incredibile percorso europeo delle due annate precedenti, senza però abbassare l’ambizione per il campionato, sostenendo e “aggredendo” il doppio impegno con entusiasmo e fiducia.

Lukaku di nuovo in gol in campionato, ora vuole trascinare la Roma in UEL

La notizia migliore arrivata da Monza per la Roma è il ritorno al gol in campionato di Romelu Lukaku, a secco dalla prima di De Rossi contro il Verona del 20 gennaio in Serie A. L’attaccante belga ha accusato nel nuovo anno un calo fisico comprensibile, considerati i minuti giocati nella prima parte di stagione in cui non aveva saltato nemmeno un match. Ma la cura De Rossi, che ha riportato anche Dybala in condizione attraverso una gestione più oculata del suo minutaggio, sta iniziando a dare i suoi frutti e Lukaku nelle ultime due di campionato è entrato a referto con due assist ed un gol.

La sfida con il Brighton sarà sicuramente difficile per la Roma, vista la preparazione dell’allenatore avversario e l’entusiasmo di una squadra che, alla sua prima partecipazione europea, non vuole smettere di stupire. Ma se a Brighton la doppia sfida sarà vissuta come una festa in ogni caso, a Roma le speranze sono riposte sul gioco ritrovato e sulla qualità dei due attaccanti, Dybala e Lukaku.

I numeri di Lukaku in Europa League

Quest’ultimo in Europa League vanta infatti numeri incredibili con 26 gol realizzati in 41 partite giocate, e se prendiamo in considerazione la stagione in corso 6 gol in 8 partite, uno ogni 118 minuti. Lukaku vuole portare la Roma avanti in questa competizione, crede nel cammino della sua squadra e vuole fare la differenza, come spesso gli accade, in match di rilevanza internazionale. Inoltre, l’obiettivo di diventare il top scorer della competizione potrebbe essere alla portata (al momento è Aubameyang, ancora nel torneo col suo Marsiglia, con 31 reti) se Lukaku riuscirà a trascinare la Roma fino alle battute finali della competizione, alla sua maniera, a suon di gol.

Roma e Brighton sono pronte a regalarci una grande sfida, di idee tattiche, innovazione e grande passione, e Lukaku è pronto ancora una volta a fare la differenza in Europa League.