Verso Roma-Brighton, le scelte di De Rossi

La Roma prepara la sfida col Brighton, De Rossi pronto a sfidare l’amico De Zerbi. Il tecnico dei giallorossi ha in mente l’11 da schierare per la missione europea, in attacco occhi puntati al ritrovato Dybala.

Le probabili formazioni di Roma-Brighton

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

A disp.: –

Allenatore: De Rossi

Brighton (3-4-2-1): Steele; Van Hecke, Dunk, Igor; Lamptey, Gross, Gilmour, Estupiñán; Buonanotte, Adringra; Ferguson

A disp.: –

Allenatore: De Zerbi