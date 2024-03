Verso Roma-Brighton, Van Hecke: “Non vedo l’ora di sfidare Lukaku. Contro i giallorossi sarà speciale”

Il difensore del Brighton ha parlato in vista della gara di giovedì sera contro la Roma

In vista della gara di giovedi alle 18:45 tra Roma e Brighton valevole per gli ottavi di finale di Europa League, il difensore dei Seagulls Van Hecke ha parlato al canale ufficiale del club sul sorteggio con la Roma e su Romelu Lukaku che lo sfiderà in campo, ecco le sue dichiarazioni.

Verso Roma-Brighton, parla il difensore di De Zerbi

Sorteggio emozionante?

“Quando si guarda il sorteggio, a volte sembra un po’ irreale vedere il Brighton sorteggiato contro la Roma. È davvero speciale andare allo Stadio Olimpico ed è speciale per tutti noi. Ci sono grandi stadi in Europa League e si gioca contro grandi squadre. Con il sorteggio non si sa mai chi si troverà davanti e quindi si spera di fare una bella partita e noi l’abbiamo fatta. Quindi speriamo di passare al turno successivo”.

Poi su Lukaku: “È un grande attaccante e ha già vinto molti trofei ma è bello giocare contro i migliori per mettersi alla prova. Non vedo l’ora di farlo”.