Fiorentina-Roma, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Fiorentina e Roma si apprestano a sfidarsi in una partita che promette scintille, con i gigliati che cercano riscatto dopo un pareggio a Torino e una posizione in classifica che li vede scivolare all’ottavo posto, sorpassati dal Napoli. La squadra di Italiano, nonostante abbia mostrato carattere e determinazione, pecca in fase conclusiva, non riuscendo a sfruttare la superiorità numerica contro il Torino​​. La Fiorentina arriva a questo incontro dopo un’importante vittoria in Conference League contro il Maccabi Haifa, che lascia intravedere potenziali positive dinamiche di squadra nonostante le difficoltà in campionato. Dall’altro lato, la Roma si presenta al Franchi in splendida forma, dopo aver incassato tre punti vitali a Monza che hanno permesso ai giallorossi di posizionarsi al quinto posto in classifica, con occhi puntati alla zona Champions League. I capitolini, guidati dall’energia di De Rossi e dalle prestazioni di Lukaku, Dybala e Pellegrini, stanno vivendo un momento di grazia, evidenziato anche dalla netta vittoria in Europa League contro il Brighton​​.

Fiorentina-Roma, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Fiorentina è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 2.60 su Snai e 2.68 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.10 mentre una vittoria della Roma (segno 2) si trova anche quota 2.80. Ecco la comparazione quote di Fiorentina e Roma dei bookmakers: