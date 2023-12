Fiorentina-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina e Salernitana scenderanno in campo domani in uno dei due match delle 15. La squadra di Vincenzo Italiano ci arriva forte della vittoria in Conference nell’ultima partita, ma anche da un periodo nella quale la squadra è riuscita a vincere solo una delle precedenti cinque partite in campionato. La squadra di Filippo Inzaghi invece, ci arriva forte della prima vittoria in campionato di questa stagione, ottenuta nel precedente turno ai danni della Lazio; al momento i campani occupano l’ultima posizione in classifica ma il discorso salvezza è ancora tutto aperto. Il match, in programma domenica alle 15 allo stadio Artemio Franchi, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi.