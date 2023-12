La domenica della 14ª giornata di Serie A vedrà la Fiorentina ospitare la Salernitana allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 3 dicembre alle 15:00. La Fiorentina, all’ottavo posto in classifica con 20 punti, affronta la Salernitana, attualmente ultima con soli 8 punti. Nell’ultimo turno, la Fiorentina ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Milan, ma ha poi vinto 2-1 contro il Genk in UEFA Europa Conference League. La Salernitana ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato battendo la Lazio 2-1​​​​.

Fiorentina-Salernitana, comparazione quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker la Fiorentina è favorita, con il segno 1, che oscilla intorno all’1.43 su snai e 1.47 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.80 mentre una vittoria (segno 2) della Salernitana si trova anche a quota 7.00. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Fiorentina (1): 1.43 Pareggio (X): 4.75 Salernitana (2): 7.00

: Gol Gol : Fiorentina (1): 1.44 Pareggio (X): 4.80 Salernitana (2): 6.85

: Sportbet : Fiorentina (1): 1.47 Pareggio (X): 4.90 Salernitana (2): 7.00

:

Momento Fiorentina

Recentemente, la Fiorentina ha mostrato alti e bassi. Hanno subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, ma hanno vinto l’ultima partita di Europa Conference League. In casa, hanno un record impressionante contro la Salernitana, vincendo tutte le partite giocate e mantenendo sei clean sheet in otto incontri​​. La Fiorentina mostra incertezze in fase offensiva, con ballottaggi tra Bonaventura, Brekalo e Beltran, rispettivamente sfidati da Barak, Ikonè e Nzola. L’allenatore Vincenzo Italiano potrebbe decidere la formazione definitiva poco prima del match, cercando la combinazione più efficace per sfondare la difesa avversaria.

Momento Salernitana

La Salernitana, dopo una serie di risultati deludenti, ha trovato un barlume di speranza con la vittoria contro la Lazio. Tuttavia, la loro forma fuori casa lascia molto a desiderare, non avendo vinto nessuna delle ultime partite esterne in Serie A nel 2023​​. La Salernitana sembra puntare sull’esperienza di Candreva, che partirà titolare al fianco di Kastanos, con Dia in attacco, preferito a Ikwuemesi. Questa scelta offensiva potrebbe dare alla squadra l’impulso necessario per cercare di sorprendere la Fiorentina in trasferta.

Curiosità statistiche

La Fiorentina ha segnato in 18 delle ultime 20 partite casalinghe.

La Salernitana non ha vinto nelle ultime 16 partite esterne consecutive​​.

Giacomo Bonaventura è stato il goleador più prolifico della Fiorentina in Serie A recentemente, mentre Boulaye Dia della Salernitana spera di aumentare il suo attuale totale di tre gol in Serie A​​.

In Serie A, la Fiorentina ha sempre vinto in casa contro la Salernitana (4 vittorie su 4), realizzando undici gol e subendone appena uno.

realizzando undici gol e subendone appena uno. La Salernitana ha interrotto un digiuno di 13 match di fila senza vittorie e non ottiene 2 successi consecutivi in Serie A dal 2022.

senza vittorie e non ottiene 2 successi consecutivi in Serie A dal 2022. La Viola ha realizzato due reti nelle ultime cinque giornate : nei primi otto turni di campionato, i toscani avevano realizzato ben 18 gol.

: nei primi otto turni di campionato, i toscani avevano realizzato ben 18 gol. Antonio Candreva ha fornito 11 assist contro la Fiorentina: dalla stagione 2004/05 nessun calciatore ha fatto meglio contro una singola avversaria.

Fiorentina- Salernitana Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All.: Italiano.

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Inzaghi F.

Pronostico consigliato e analisi finale

Con la Fiorentina che cerca di ritrovare la forma in casa e la Salernitana ancora in cerca di una vittoria in trasferta, il match si prospetta intrigante. La Fiorentina è favorita, ma la Salernitana potrebbe sfruttare eventuali incertezze difensive dei padroni di casa. Il pronostico suggerisce una vittoria della Fiorentina, ma con la Salernitana che potrebbe trovare la via del gol.

Risultato Esatto: 2-1

Giocatore Chiave: Giacomo Bonaventura