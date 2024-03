Fontana: “Un’esagerazione fare due stadi per Inter e Milan. Spero in un accordo per rimanere a San Siro”

Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato a “Telelombardia” nel programma “Orario Continuato” sulla situazione stadio per Inter e Milan, sottolineando l’esagerazione di costruire due stadi differenti in due zone di Milano. Ha detto la sua anche sui possibili lavori di ristrutturazione a San Siro, ecco le sue dichiarazioni.

Fontana si esprime sulla vicenda stadi di Inter e Milan

“Una domanda che si fanno tutti, una problematica e una preoccupazione di tutti. Dove è prevista la possibile collocazione dei due nuovi stadi di Milan e Inter non è Milano, ma fuori Milano in zone che sono anche molto periferiche, in altri comuni. Innanzitutto credo ci sia un problema, che è quello di voler fare due stadi: addirittura due stadi per due squadre temo possa essere una esagerazione e che non possa rappresentare quella utilità che invece è nei progetti delle società”.

Poi su San Siro: “Io personalmente spero vivamente si trovi un accordo, una soluzione, per continuare a San Siro. La Regione è a disposizione per quello che chiedono le squadre, ma io posso solo agevolare le procedure amministrative solo dopo che la loro decisione di dove andare. Per me anche l’ipotesi del nuovo San Siro, di fianco a quello attuale, poteva essere presa in considerazione”.