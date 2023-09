Francia-Irlanda, le ultimissime sulle formazioni

Match di qualificazioni a Euro 2024: per il gruppo B si sfidano, questa sera alle 20.45, Francia e Irlanda. Deschamps sceglie 4-3-3 con: Maignan tra i pali; Kounde e Upamecano centrali, Lucas e Theo Hernandez sulle fasce; Tchouaméni, Griezmann e Rabiot in mezzo al campo; in avanti il tridente composto da Dembélé, Giroud e Mbappé.

Le probabili formazioni:

FRANCIA 4-3-3: Maignan – Kounde, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé. All. Didier Deschamps

IRLANDA 3-4-3: Bazunu – N. Collins, Egan (cap.), D. O’Shea – Browne, Cullen, Molumby, Stevens – Ogbene, Idah, Knight. All. Stephen Kenny