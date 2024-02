Frosinone-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Una sola vittoria, contro il Cagliari in casa, nelle ultime 9 partite del Frosinone e questa serie negativa era cominciata proprio contro il Milan dove i rossoneri si imposero per 3-1 a San Siro nel match d’andata. Gli uomini di Pioli sono chiamati a vincere, dopo il mezzo passo falso, per poter recuperare punti a quelle davanti in vista dello scontro diretto di domenica sera tra Inter e Juventus. Il match sarà visibile sulla piattaforma di DAZN sabato 3 febbraio alle ore 18.

Probabili formazioni di Frosinone-Milan

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli