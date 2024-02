Milan, retroscena su Lenglet e Demiral | Tutti i dettagli

Intervenuto al termine del mercato, Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato ha svelato diversi retroscena su quello che poteva essere l’ultimo acquisto del Milan: “Il Milan dopo aver riscontrato l’indisponibilità del Torino di aprire una trattativa per Buongiorno è tornato a guardare in Premier League. Lenglet è sempre stato una delle prime scelte, aveva parlato anche con Pioli e Moncada e aveva anche dato la sua apertura a sbarcare in rossonero. Una volta però che c’era la possibilità di prenderlo ha iniziato a giocare e così l’Aston Villa non lo ha più dato via. Stesso discorso per Badiashile: ad inizio mercato, in gran segreto, il Milan aveva trovato un accordo con il difensore del Chelsea, ma anche lui poi ha iniziato a giocare e i Blues non lo hanno più ceduto”.

Milan, Lenglet e Demiral | Il punto sulla difesa

E poi ancora: “Ci sono giocatori come Tosin Adarabioyo che è in scadenza a giugno: i rossoneri avrebbero voluto anticipare il suo addio al Fulham, ma gli inglesi hanno deciso di non cederlo a gennaio anche se poi in estate lo perderanno a zero. Stessa cosa anche per Lacroix del Wolfsburg. L’ultimo tentativo è stato fatto per Demiral in prestito, ma il suo allenatore non lo ha lasciato andare. A centrocampo, a parte il tentativo per il figlio di Redondo, il Milan non mai cercato altri rinforzi in quel reparto”.