Frosinone-Milan, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Frosinone e Milan, in programma sabato 3 febbraio 2024 alle 18:00 allo Stadio Benito Stirpe, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella Serie A. Mentre il Milan cerca di mantenere il passo con le squadre in cima alla classifica, il Frosinone punta a distanziarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La squadra di casa si trova al 13° posto in classifica con 23 punti ed è imbattuta nelle ultime due partite di Serie A, compreso un pareggio per 1-1 contro il Verona nell’ultimo turno. Tuttavia, il Frosinone ha vinto solo una delle ultime nove partite di campionato e ha perso cinque delle ultime sette partite in Serie A. Dall’altra parte, il Milan è al 3° posto in classifica con 46 punti ed è imbattuto in nove delle ultime dieci partite in tutte le competizioni. I rossoneri hanno pareggiato 2-2 con il Bologna nell’ultima partita, un risultato deludente che li ha visti perdere terreno nella corsa al titolo.