Fulham-Arsenal, le ultimissime sulle formazioni

Sfida importante per i Gunners, chiamati a riscattare la sconfitta contro il West Ham. Arteta opta per il 4-2-3-1. Difesa affidata a Saliba e Gabriel centrali di difesa, con White e Zinchenko sulle corsie laterali. In mediana spazio per Rice, Ødegaard e Havertz. In avanti, ai lati del terminale offensivo, Gabriel Jesus, dentro Saka e Trossard.

Le probabili formazioni:

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Iwobi; Jimenez. All. Silva.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. All. Arteta.