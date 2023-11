La sfida del 29 novembre 2023, che andrà in scena alle 18:45 al RAMS Park di Istanbul tra Galatasaray e Manchester United della 5^ giornata di Champions League si annuncia come un duello da dentro o fuori. Entrambe le squadre, attualmente in difficoltà nel loro gruppo, cercano di rimettersi in gioco per la qualificazione. Il Galatasaray, dopo aver affrontato due sconfitte impegnative contro il Bayern Monaco, si trova al secondo posto nel gruppo con 4 punti, mentre il Manchester United è all’ultimo posto con solo 3 punti dopo una sconfitta inaspettata contro il Copenaghen​ per 4-3.

Comparazione quote Galatasaray-Manchester United

Nella sfida attesissima tra Galatasaray e Manchester United, i bookmakers presentano quote diverse, riflettendo le loro valutazioni sulle probabili dinamiche del match, confermando il ruolo della formazione Turca come squadra ostica da affrontare, soprattutto fra le mura amiche. Ecco come le principali comparazioni quote dei bookmakers sull’incontro:

Snai : Galatasaray (1): 2.60 Pareggio (X): 3.75 Manchester United (2): 2.45

: Gol Gol : Galatasaray (1): 2.60 Pareggio (X): 3.70 Manchester United (2): 2.55

: Sportbet : Galatasaray (1): 2.65 Pareggio (X): 3.75 Manchester United (2): 2.60

Ma come arrivano al match le due squadre?

Il Galatasaray, nonostante un periodo di forma incostante con 3 sconfitte nelle ultime 6 partite, si trova in una posizione di comando nel campionato nazionale. La squadra dovrà fare a meno di Angelino per infortunio, mentre valuta la condizione di D. Sanchez e accoglie il ritorno di Mertens​​. Dall’altra parte, il Manchester United ha mostrato segni di ripresa in Premier League, conquistando due vittorie consecutive, nonostante una serie di infortuni e la squalifica di Rashford. Out dunque per infortunio Eriksen, Makacia, Evans, Diallo, Casemiro e Martinez. In dubbio anche Mount ed Hojlund.

Probabili formazioni

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino; Ayhan, Torreira; Tetè, Mertens, Zaha; Icardi. All.: Buruk.

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Amrabat; Pellistri, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All.: Ten Hag.