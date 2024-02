Galeone vota ancora Allegri: “Vuole restare alla Juventus. Samardzic deve trovare continuità”

“Tecnicamente è molto bravo, ha un piede velenoso: questo non è in dubbio. Però non so se sia ancora pronto per la Juventus. Nell’Udinese alterna grandi giocate a momenti di pausa, deve ancora trovare continuità di prestazioni”. Queste le parole di Giovanni Galeone, ex allenatore e amico di Max Allegri, intervistato a “La Gazzetta dello Sport”.

Galeone: “E’ giusto che Max resti alla Juventus”

Ma quale può essere il futuro di Allegri? “Penso che Max voglia restare alla Juventus – ha proseguito Galeone – ha ancora un anno di contratto ed è contento dei giovani che sta allenando e facendo crescere. Se va in Champions e in Champions ci andrà, è giusto che Max resti a Torino. La società ha riconosciuto anche il suo valore nei momenti difficili”.

Su Juventus-Udinese: Max per uscirne deve lavorare, bloccare la squadra come prima per non subire gol e riprendere fiducia. Più o meno come successe dopo la sconfitta in casa del Sassuolo di settembre”.