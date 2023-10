Gara fondamentale per le qualificazioni a UEFA Euro 2024, con quello che ha il sapore di un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto tra Galles e Croazia. Ospiti, forti dell’attuale secondo posto, ma reduci dalla sconfitta interna contro la Turchia di Montella, costretti a vincere per provare a chiudere la questione qualificazione. Dall’altra parte, il Galles, attualmente quarto, ma distante soltanto tre lunghezze dalla seconda posizione e con una gara in meno rispetto all’Armenia, momentaneamente terza. La gara d’andata, disputata a marzo in casa dei croati, è terminata 1-1 con reti di Kramaric e, nel recupero, Broadhead. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, James, Ampadu, N. Williams; Wilson, James; Moore. CT. Page.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Brekalo. CT. Dalic.