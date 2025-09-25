Genoa-Empoli 3-1, i rossoblù ribaltano lo svantaggio e vanno agli ottavi

Il Genoa ribalta l’Empoli e si prende gli ottavi di finale di Coppa Italia. Toscani avanti con Saporiti dopo dieci minuti. La risposta rossoblù non tarda ad arrivare e pareggia Frendrup. Nella ripresa è un dominio genoano. La formazione di Vieira va in vantaggio con Mercandalli e la chiude con Ekhator. I liguri affronteranno l’Atalanta nel prossimo turno.

Genoa-Empoli, a Saporiti risponde Frendrup

Primo tempo con buona intensità tra Genoa e Empoli. Sono i toscani a passare in vantaggio dopo dodici minuti grazie alla punizione realizzata da Saporiti. I padroni di casa non mollano la presa e rispondono prontamente, dopo appena tre minuti, con Frendrup. Il danese taglia l’area e, imbeccato in verticale da Colombo, sorprese Perisan. A seguito del pareggio, sono i rossoblù a rendersi pericolosi con una discreta pressione che impensierisce la difesa azzurra e con i tiri di Stanciu, da punizione, Carboni e Grønbæk, tutti terminati lontani dai legni. Al 39esimo c’è una bella punizione calciata da Grønbæk che si spegne fuori di nulla. Nel finale di tempo altra opportunità genoana con Carboni, ma il tutto si chiude con un risultato di parità.

Genoa-Empoli, i liguri dominano la ripresa

La ripresa comincia con il vantaggio del Genoa firmato da Mercandalli al 56esimo. Cross ben piazzato di Martín su cui arriva Venturino a spizzarla dove c’è il 27 rossoblù pronto a infilarla all’angolino. Poco dopo altra opportunità con Venturino – subentrato a Messias Jr. – da fuori area. L’Empoli prova a farsi vedere dalle parti dell’estremo difensore genoano con un tiro larghissimo di Saporiti. Il 3-1 del Genoa sopraggiunge al 37esimo della ripresa con il nuovo entrato Ekhator. Thorsby rimette al centro un pallone svirgolato da Guarino e trova l’attaccante rossoblù pronto a metterla di destro nella porta sguarnita.