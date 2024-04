Genoa-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

La Lazio è attesa dalla trasferta in terra ligure per lanciare un messaggio alla Juve in vista del ritorno di Coppa Italia

Con la Champions ormai sfumata, la Lazio cercherà di ottenere un’altra vittoria, dopo quella con la Salernitana, su un campo non semplice come quello del Genoa per provare a qualificarsi almeno per l’Europa League. Dopo la vittoria per 0-1 dell’andata, i rossoblu potrebbero vincere due partite di fila contro i biancocelesti per la prima volta dal 2015. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN venerdì 19 aprile alle ore 18:30.

Probabili formazioni Genoa-Lazio

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Thorsby, Frendrup, Badelj, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos. All. Tudor