Genoa – Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

La sfida del Ferraris tra Genoa e Lecce apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Tre gare senza vittorie per i rossoblù – in una situazione comoda di classifica, con 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione – reduci da due pareggi consecutivi, arrivati rispettivamente contro Empoli e Cagliari. Dall’altra parte c’è un Lecce in grande difficoltà. I salentini, sconfitti in rimonta dal Milan al Via del Mare (terza di fila), arrivano in Liguria con uno score di due punti guadagnati su cinque gare e un terzultimo posto a tre lunghezze di svantaggio. La gara d’andata, disputata lo scorso 5 gennaio, è terminata 0-0. Genoa-Lecce, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile su DAZN e Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Genoa – Lecce, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.