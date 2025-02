La tana del Grifone: il Genoa batte il Venezia per 2-0

Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Genoa di Vieira. I rossoblù si impongono per due reti a zero sui lagunari e allungano, salendo a 30 punti, con ben 10 di vantaggio sul Parma, momentaneamente terzultimo. Si mette male per il Venezia, che resta a -5 dalla quartultima.

Genoa – Venezia, la cumbia della noia: primo tempo piatto e senza grandi occasioni

Poche emozioni e tanto equilibrio in un primo tempo freddo e lento al Ferraris. Primo squillo del Genoa dopo appena tre minuti di gioco: azione in verticale rossoblù con Messias che si allarga sulla corsia laterale e la mette al centro dove arriva, in anticipo, Idzes a metterla fuori. Al tredicesimo è ancora l’ex Milan e Crotone a scendere in solitaria dalla fascia e calciare sul fondo. Primo tiro dei veneti al ventiseiesimo con Shingtienne da fuori area, che non impensierisce Leali. La prima vera palla gol della gara arriva al quarantaduesimo, ancora con una botta dalla distanza di Nicolussi Caviglia, che scomoda Leali e lo costringe al corner. Al termine del primo tempo è ancora il Venezia a farsi vedere dalle parti del portiere rossoblù, questa volta con Zampana, ma la palla termina lontana dalla traversa.

Genoa – Venezia, quattro minuti per portarla a casa: prima Pinamonti, poi Cornet

La ripresa riparte con leitmotiv simile alla prima parte di gara. Al quinto minuto opportunità maggiore del Genoa con Pinamonti, che raccoglie un assist dalla fascia e calcia, al volo, di pochissimo sul fondo. Dopo appena due minuti è Vitinha ad affondare sulla fascia e metterla al centro dove, però, non vi è alcuna maglia rossoblù ad insaccare. Al cinquantacinquesimo nuova occasione, ancora con Pinamonti: il 19 del Grifone, servito da Miretti, calcia da posizione favorevole, trovando una grande risposta di Radu. Al settantesimo riappare il Venezia con Perez, con un altro pallone che sorvola la traversa. Opportunità incredibile del Genoa in contropiede con Ekuban: l’esterno della squadra ligure entra in area, dopo una cavalcata, ma la palla termina alta. Il vantaggio del Grifone è targato Andrea Pinamonti. L’attaccante rossoblù, servito da Ekuban, di destro a giro batte Radu. Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio: prima rete italiana per Cornet. Il numero 70 si lancia palla al piede contro la difesa lagunare, entra in area e non lascia scampo all’estremo difensore. Vince il Genoa di Vieira.

Genoa – Venezia, risultato e tabellino:

2-0

Reti: 79′ Pinamonti (G); 86′ Cornet (G)

GENOA (4-3-2-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti (73′ Ekhator); Vitinha (60′ Ekuban), Messias (73′ Cornet); Pinamonti. All. Vieira.

VENEZIA (3-4-3): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Zampano (56′ Busio); Ellertson, Fila (56′ Maric), Oristanio (69′ Yeboah). All. Di Francesco.