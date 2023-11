Genoa-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Venerdì di Serie A con Genoa e Verona contro a Marassi, questa sera alle 20.45. Rossoblù chiamati subito a rispondere alla sconfitta subita in casa del Cagliari per 2-1, ma in una situazione di classifica non negativa con 11 punti conquistati in 11 gare disputate. D’altro canto, invece, ben diversa è la situazione della squadra guidata da Baroni, momentaneamente terzultima. Verona in grande difficoltà, battuto in casa dal Monza, alla quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. L’ultimo precedente a Genova, risalente alla stagione 2021/2022, è terminato 3-3. Diversamente, il Verona non vince in casa del Grifone risale addirittura dal 1989, 0-1 gol di Bertozzi. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Ekuban, Gudmundsson. All. Gilardino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Duda, Doig; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni.