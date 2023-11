Scozia, già qualificata, in campo, questo pomeriggio alle 18, contro la Georgia. Difesa a tre per Clarke che sceglie Hendry, McKenna e Cooper, davanti a Clark. Centrocampo con McTominay e Gilmour centrali, con Petterson e Taylor sulle fasce. In avanti Dykes, sostenuto da McGinn e Christie sulla trequarti. Tra gli uomini di Sagnol non manca Kvaratskhelia, in attacco accanto a Mikautadze.

Le probabili formazioni:

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Mamuchashvili, Lochoshvili, Kashia, Kvirkvelia, Azarovi; Kiteishvili, Chakvetadze, Kvevkveskiri; Mikautadze, Kvaratskhelia. CT. Sagnol

SCOZIA (3-4-2-1): Clark; Hendry, McKenna, Cooper; Patterson, Gilmour, McTominay, Taylor; McGinn, Christie; Dykes. CT. Clarke