Getafe-Real Madrid, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Getafe e Real Madrid, prevista per giovedì 1° febbraio 2024, si svolgerà allo stadio Coliseum Alfonso Pérez, marcando un importante incontro nella Liga spagnola. Il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, si avvicina a questo match con l’intenzione di mantenere la propria forma impressionante, puntando a riconquistare la vetta della classifica della Liga. D’altra parte, il Getafe cerca di costruire sul successo ottenuto nell’ultimo incontro contro il Granada, sperando di dare filo da torcere ai campioni europei in carica. Il Getafe, sotto la guida di Pepe Bordalas, ha avuto un andamento altalenante di recente, con solo due vittorie negli ultimi cinque incontri. I Blancos arrivano a questo incontro dopo aver vinto nove delle ultime dieci partite, inclusa la vittoria nella Supercoppa Spagnola contro il Barcellona. Con 54 punti da 21 partite, sono a un solo punto di distanza dalla vetta della classifica, occupata a sorpresa dal Girona, ma con una partita in meno.