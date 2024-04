Dopo aver affrontato Milan e Roma, l’allenatore del Lecce, Luca Gotti, ha parlato della sfida di Europa League di giovedì dove si affrontano la squadra di Pioli e quella di De Rossi.

Gotti: “Milan-Roma, attente alla pressione”

Questo uno stralcio delle sue parole:

Avete affrontato Roma e Milan: che partita si aspetta giovedì in Europa League?

“Mi aspetto una partita bella, tra due squadre molto belle. Non so quanto la componente pressione-nervosismo possa influenzare il livello di calcio”.