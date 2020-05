Vincenzo Grifo, esterno offensivo del Friburgo, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del “Corriere dello Sport” ha parlato della ripresa dei giochi in Bundesliga e della situazione relativa alla nostra Serie A.

Grifo: “La Bundesliga è un esempio per la Serie A”

“Siamo già in ritiro per la partita contro il Lipsia. Da qualche giorno siamo in un hotel a 20 minuti da Friburgo, è riservato al club. Stanze singole per i calciatori, però le sedute collettive sono riprese da sabato scorso. Prima ci allenavamo in gruppetti, riscaldamento e doccia a casa”.

“Siamo contenti che il campionato riparta, poi non posso decidere per l’Italia. La speranza è che tutto vada bene, la Germania può essere un esempio per la Serie A, la Premier League e la Liga. Facciamo il necessario, tra misure di sicurezza e tamponi. Li facciamo il venerdì e il lunedì, prima e dopo le partite”.

“Il nostro è un ritiro normale, fatta eccezione per le camere. Indossiamo le mascherine fuori dal campo, per esempio se dobbiamo fare dei massaggi o durante le analisi video. Ci svegliamo, facciamo l’allenamento, pranziamo, poi arriva la seconda seduta. E così via”.

“Paura? No, non c’è. Non bisogna averne. La salute è la cosa più importante, ma ci sentiamo al sicuro”.