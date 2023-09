“Ibrahimovic dirigente del Milan” | Lo svedese è pronto

Si è parlato molto in questi giorni di un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. L’attaccante svedese, che nei giorni prima della sfida con il Newcastle ha fatto visita a Milanello potrebbe però a sorpresa rimanere nel club di Via Turati con un ruolo in società poiché ci sarebbe già stato un incontro tra lo svedese e Gerry Cardinale, presidente del Milan, questo è quanto riportato da Tuttosport.