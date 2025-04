Il Como batte di misura il Genoa al Senigaglia (1-0)

Il Como batte il Genoa e raggiunge l’undicesimo posto in classifica. Decide la rete di Strefezza nella ripresa. Lombardi a 42 punti. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoblù, fermi a 39.

Como – Genoa, primo tempo equilibrato: palo di Ahanor

Un primo tempo senza reti, ma non senza emozioni, tra Como e Genoa. Buon gioco proposto da entrambe le squadre, in una gara dominata dal grande equilibrio. Doppia opportunità per i lombardi, rispettivamente con Ikoné e Da Cunha. Tuttavia, l’occasione più nitida della prima frazione è quella di Ahanor al 28esimo. Il calciatore del Genoa non approfitta dell’errore della difesa comasca e colpisce, da posizione defilata, il palo alla sinistra del portiere.

Como – Genoa, Strefezza decide la gara

Nella ripresa sopraggiunge il vantaggio del Como con Strefezza. Il trequartista raccoglie una palla di Cutrone e, di sinistro, batte il portiere con un tiro preciso. Il Genoa tenta di riprendere la gara e ottiene l’occasione più nitida nel recupero con Pinamonti e De Winter. Vince la formazione di Fabregas, che supera la formazione di Vieira e sale a 42 punti.