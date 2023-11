Dopo il pareggio contro il Napoli il Milan è in piena crisi. La squadra di Pioli perde a San Siro contro l’Udinese grazie ad un calcio di rigore realizzato da Pereyra al 63′. Primo tempo impalpabile per i rossoneri, che sono poco brillanti e poco concreti viste le sole due chiare occasioni da gol di Musah e Calabria.

Milan, altra delusione dopo il Maradona

Il Milan ha voglia e bisogno di vincere anche se la musica non cambia visto che Reijnders ha una clamorosa occasione per portare in vantaggio i rossoneri anche se ad esultare è la squadra di Cioffi, grazie ad un fallo in area di Adli su Festy. Ed è uno a zero per l’Udinese. I rossoneri spingono ancora e Pioli si gioca la carta Loftus-Cheek e sfiorano solamente il vantaggio con Giroud oltre il 90′. Finisce così però con il Milan che perde ancora e scivola a -6 dall’Inter con tutto San Siro che fischia la squadra rossonera.