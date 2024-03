Il Milan vola ai quarti di Europa League battuto lo Slavia 1-3. Super gol di Leao

Il Milan vince anche il ritorno a Praga e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Si gioca pochissimo nei primi minuti della gara, prima si fa male Maignan in un contrastro con Vicek che è costretto ad uscire dopo pochi minuti. Successivamente lo Slavia rimane in 10 come all’andata questa volta dopo un fallo rivisto al Var di Holes su Calabria. Dopo i primi venti minuti in cui il Milan ha qualche incertezza successivamente al 33esimo arriva la rete di Pulisic indiziato da un ottima azione di Leao. Per lo statunitense tira all’angolino rientrando sul sinistro battendo il portiere della squadra di casa. Due minuti più tardi arriva il raddoppio con una bellissima azione dalla fascia sinistra indiziata da Theo Hernandez che mette l’assist che porta al gol con porta totalmente sguarnita per Loftus-Cheek, che sigla un uno due terribile. Ma il capolavoro arriva nei minuti di recupero del primo tempo quando Leao incontenibile prende palla si accentra e dalla distanza calcia all’incrocio dei pali, portando il Milan sullo 0-3. Nel secondo tempo dopo qualche minuto in cui l’arbitro ferma il gioco per lancio di qualche oggetto proveniente dalla curva dello Slavia. Nel finale arriva il gol del 1-3 dei cechi con la rete del neo entrato Jurasek.

Slavia Praga-Milan, risultato e tabellino

Risultato 1-3: 33′ Pulisic (M), 35′ Loftus-Cheek (M), 45+5 Leao (M), 84′ Jurasek (S).

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vlcek (46′ Tomic), Holes, Zima, Ogbu; Wallem (70′ Zafeiris), Dorley; Doudera (82′ Schranz), Provod (82′ Jurasek), Zmrzly; Chytil (57′ Jurecka). All. Trpisovsky

MILAN (4-2-3-1): Maignan (20′ Sportiello); Calabria (46′ Kalulu), Tomori (46′ Thiaw), Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic (62′ Chukwueze), Loftus-Cheek (75′ Reijnders), Leao; Giroud. All. Pioli.

Ammoniti: 22′ Doudera (S), 43′ Tomori (M), 55′ Gabbia (M), 86′ Tomic (S), 88′ Leao (M).

Espulso: 20′ Holes (S).