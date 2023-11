Come sottolinea oggi il “Corriere dello Sport”, il nuovo Napoli di Mazzarri ha già sei giocatori considerati intoccabili. Si tratta dei cosiddetti “titolarissimi”, gli intoccabili con cui il tecnico di San Vincenzo sta cercando di ricostruire la squadra.

Gli uomini di Mazzarri

Giovanni Di Lorenzo resiste alla fatica e non si abbassa mai. In mezzo al campo Lobotka non ha eguali, non ha emulatori o cose del genere, ha il passo e il dribbling che sfuggono alla banalità, quindi resterà in campo finché potrà trattenere il fiato. Zambo Anguissa è già stato nominato nel cast mazzariano. Poi c’è Piotr Zielinski, che ricorda soprattutto Hamsik. I tenori restano tre, ma Kvaratskhelia e Osimhen sono tra le stelle inavvicinabili, la loro luce illumina il percorso da seguire.